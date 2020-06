Calciomercato Inter, Dzeko ritorna di moda: il bosniaco è dubbioso

Calciomercato Inter: Dzeko ancora nel mirino, la situazione

Calcio Mercato Inter Dzeko | Ormai è chiaro ed evidente: Lautaro potrebbe partire con molte probabilità, ed è per questo che l’Inter dovrà assolutamente trovare un sostituto. I nomi sul taccuino sono davvero tanti, e pare che nelle ultime ore sia ritornato di moda anche un vecchio nome: Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco era stato già parecchio accostato ai nerazzurri nella scorsa estate, ma il flirt non ha portato ad alcun risultato, se non raffreddare parecchio la pista.

Il giocatore non ha gradito per niente come è finito il tutto, ed è per questo che ad oggi appare davvero difficile un’eventuale accordo tra le parti. Difficile che Dzeko arrivi all’Inter quindi, a meno che non ci sia un’offerta impossibile da rifiutare.

fonte cm.com

News Inter: Conte spinge per Dzeko

Edin Dzeko è un giocatore importante, e sarebbe il profilo ideale per il gioco di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro ha già spinto parecchio in passato per un suo arrivo, ma lo scenario sembra poco favorevole. Dzeko resterà a Roma, e nonostante le nuove e continue avance del club meneghino, il bosniaco non sembra affatto intenzionato a lasciare la Capitale. La squadra di Milano sarà quindi costretta a rassegnarsi all’ennesimo “no” e a cambiare obiettivo.