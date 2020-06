Calciomercato Inter, ‘no’ secco di Cavani: il calciatore va all’Atletico Madrid

Calciomercato Inter, Marotta beffato anche da Cavani: pure il Matador dice no ai nerazzurri

Calciomercato Inter – Cavani | La situazione che tiene banco in casa nerazzurra, riguarda sempre quel che concerne il reparto offensivo. All’interno della società interista di ragiona, giorno dopo giorno, su quello che è il futuro dell’attacco nerazzurro. Con l’ipotesi addio di Lautaro Martinez, sempre più in orbita Barcellona, l’amministratore delegato Giuseppe Marotta ha bisogno di conoscere quale scenario vedrà protagonista l’Inter sul mercato, per garantire ad Antonio Conte un calciatore di spessore, pronto a sostituire il Toro. L’ad nerazzurro è a lavoro da ormai un po’ di tempo, diversi mesi su calciatori di elevato spessore. L’ultimo dei tanti, tra i seguiti, è stato il Matador, Edinson Cavani. Il centravanti del Paris Saint-Germain è in uscita dal club parigino, pronto ad una nuova esperienza, ancora in Europa.

Ultime Inter: dopo Mertens e Werner, anche Cavani dice ‘no’.

Arriva un nuovo ‘no’ secco, con l’Inter costretto ad incassare l’ennesimo rifiuto dopo quelli precedenti. Il casting per l’attaccante ideale è aperto, ma non tutti decidono di dare poi conferma, ed è il caso anche di Edinson Cavani. Come riportato dai colleghi di Tuttosport, dopo i rifiuti arrivati prima da Dries Mertens, che si è unito ancora di più ai colori partenopei e poi quello di Timo Werner, promesso sposo al Chelsea, anche il Matador Cavani avrebbe detto ‘no’ all’Inter. Il calciatore gradirebbe la pista Atletico Madrid, con l’esperienza in Liga da protagonista.