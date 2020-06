Calciomercato Inter, alternativa Belotti per il dopo Lautaro

Calciomercato Inter: anche Belotti nel mirino dei nerazzurri

Calcio Mercato Inter Belotti | Il mercato di Serie A è in subbuglio, e soprattutto l’Inter si sta dando un gran da fare in vista della prossima stagione. La squadra di Conte è stata plasmata molto bene, e anche nella prossima sessione ci saranno dei colpi importanti in entrata. Occhio però anche a chi andrà via, come ad esempio Lautaro Martinez, il quale si avvicina sempre di più al Barcellona. Il Toro è stato uno dei migliori quest’anno, ma i nerazzurri si stanno ormai rassegnando all’idea di doverlo sostituire in grande.

Si va a caccia di un giocatore che abbia già buona esperienza, e nelle ultime ore è uscito fuori un altro nome molto interessante: Andrea Belotti. Stando a quanto riportato da Tuttosport, il Gallo rappresenterebbe una buona alternativa ai vari profili visionati. E’ ovvio che la trattativa sarà complicata in caso, ma l’Inter ha fatto sapere il suo interesse.

Inter-Belotti: ostacolo clausola

Belotti è senza dubbio uno dei migliori attaccanti italiani, e ovviamente il Torino vorrebbe tenerselo stretto. Cairo lo considera come l’anima della squadra, e a spaventare parecchio i nerazzurri è la clausola di ben 100 milioni di euro. Una cifra enorme, e che per ora raffredda tutte le piste. Il Gallo però è ad un bivio, restare o andarsene?