Calciomercato Fiorentina: per Chiesa offerta super dalla Premier

Ultime Fiorentina, Federico Chiesa potrebbe finire in Premier? Sul calciatore in estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta di mercato. L’attaccante, che lo scorso anno era stato ad un passo dal passaggio alla Juventus, piace ancora ai bianconeri ed anche all’Inter in Italia. Ma dall’estero diversi club avrebbero mostrato interesse per il calciatore.

Calciomercato Fiorentina: per Chiesa offerta dal Manchester United

Tra questi anche il Manchester United. Le ultime novità, infatti, sul futuro di Federico Chiesa giungono proprio dalla Premier. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Manchester United sarebbe pronto a sborsare 53 milioni di sterline per il classe ’97.

Per le squadre italiane la richiesta di Commisso era stata di 60/65 milioni di euro. Una cifra in linea con quanto offerto dal ManU.

Il quotidiano però riporta come l’obiettivo numero uno dei Red Devils sia Jadon Sancho del Borussia Dortmund.

Mercato Fiorentina, la scelta spetta a Chiesa

Il costo del cartellino dell’esterno inglese, ad oggi, si aggira sui 110 milioni di sterline. Non dovesse riuscire l’operazione allora il club di Manchester potrebbe ripiegare sull’esterno della Nazionale italiana. Poi toccherà a Chiesa decidere se aprire al passaggio in Gran Bretagna o meno. Nell’anno degli Europei, infatti, un’esperienza all’estero potrebbe costare anche il posto nella nazionale di Mancini se le cose dovessero andare male. Tutto dipenderà dal calciatore, come confermato da Pradè.