Il bollettino della Protezione Civile di oggi domenica 7 giugno

Trascorso più di un mese dall’inizio della Fase 2, la curva epidemiologica del coronavirus ha continuato a decrescere. C’è tuttavia l’eccezione della Lombardia, che rispetto al resto del paese non riesce a contenere efficacemente il contagio: per tale motivo, appare ancora fondamentale monitorare i dati della Protezione Civile di Angelo Borrelli contenuti nel consueto aggiornamento.

Coronavirus, i dati della PC

Come testimoniato anche dagli ultimi bollettini, in una Regione pur cruciale per l’economia del paese come la Lombardia, i numeri non consentono l’abbandono del distanziamento sociale, e danno da riflettere anche sulle riaperture di altre attività economiche.

I dati di oggi riportano un calo evidente, sia dei nuovi contagi che per le vittime, che scendono a quota 53, dopo che per giorni ci sono stati tra i 70 e 100 decessi. I nuovi positivi sono 197, anche questo numero è in calo, ma oltre la metà arrivano sempre dalla Lombardia (125). Zero contagi invece in Puglia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Calabria, Molise, Basilicata e soprattutto in Veneto (lo ha annunciato la Regione).

Covid-19, la pressione sulle strutture sanitarie

Diminuisce anche il peso che devono sopportare gli ospedali. In terapia intensiva ci sono attualmente 287 persone, 6 meno di ieri. I ricoverati con sintomi 4.864 persone, 138 meno di ieri, mentre ci sono 30.111 in isolamento domiciliare (-471 rispetto a 24 ore fa). Il totale dei contagiati da coronavirus attualmente in Italia è quindi di 35.262.