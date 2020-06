Ultime Milan, infortunio Ibrahimovic: c’è ottimismo, tempi anticipati

Ultime Milan: ecco quando potrebbe tornare Ibrahimovic

Ultime Milan Infortunio Ibrahimovic | La stagione di Serie A sta per ricominciare, e la maggior parte delle squadre sono pronte per ripartire con il calcio giocato. Gli allenamenti sono ripresi già da un po di tempo, e purtroppo non sono mancati gli infortuni, vista anche la condizione fisica non ottimale. Insomma qualche acciacco c’è stato, e lo sa bene il Milan, il quale ha perso Ibrahimovic per un problema al polpaccio.

Se dapprima si temeva addirittura per la sua carriera, le buone notizie non sono mancate: lo svedese non si è infortunato gravemente, e per di più i tempi di recupero saranno piuttosto brevi. Nell’ambiente rossonero filtra parecchio ottimismo, e stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante sta spingendo per tornare a disposizione già per la ripresa.

Infortunio Ibrahimovic. previsti altri controlli

Ibrahimovic sta molto meglio, e vuole tornare a giocare il prima possibile. Lo svedese è pronto per ritornare in campo, ed è possibile possa farlo già il 22 giugno contro il Lecce, oppure il 28 per il match contro la Roma. Intanto per ora sono solo ipotesi, con altri controlli che saranno previsti in questi prossimi giorni. Zlatan vuole esserci, e vuole essere decisivo come sempre.