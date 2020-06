Notizie Parma, la Juventus vuole subito Kulusevski

Ultime Parma Kulusevski Juventus notizie | Dejan Kulusevski, attaccante della Juventus in prestito al Parma, è finito in una trattativa molto complicata tra i due club. Il prestito del calciatore scadrà il 30 giugno e dovrà tornare alla Juve, ma con la stagione in corso prolungata fino ad agosto il Parma chiede di avere a disposizione fino al termine di essa il calciatore come pattuito a gennaio. La Juventus però non sembra così convinta di lasciare a Parma il giocatore e la sua conferma in Reggio Emilia e tutt’altro che scontata. I crociati si sono fatti avanti con dichiarazioni contro la società bianconera che potrebbe seriamente decidere di riaverlo in rosa per il finale di stagione e dare a mister Maurizio Sarri più carte da giocarsi per raggiungere i traguardi prefissati. Il calciatore però ha fatto la sua scelta.

Ultime Juventus, Kulusevski vuole restare a Parma: si tratta

Come confermato da Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, Dejan Kulusevski non vuole tornare alla Juventus, almeno prima che sia finita la stagione. Il giovane calciatore ha comunicato ai due club di voler restare fino a fine anno calcistico al Parma, un passo in avanti che ha sorpreso in positivo gli emiliani. Ora toccherà alla Juventus la decisione finale, contando che la scelta di richiamare il calciatore prima di fine stagione potrebbe inclinare i rapporti tra le società.