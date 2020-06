Scontri al Circo Massimo tra ultras, estrema destra e polizia

Tweet on Twitter

Al Circo Massimo, a Roma, si sono verificati scontri tra ultras, estrema destra e forze dell’ordine. Quattordici per il momento le persone fermate.

Scontri al Circo Massimo, disordini in piazza

Alla manifestazione degli ultras ed estremisti di destra, avvenuta al Circo Massimo, si sono verificati scontri con lancio di bottiglie con le forze dell’ordine. Il tutto è nato solo perché uno dei manifestanti stava rilasciando un’intervista ad un giornalista. Un altro militante ha interrotto l’intervista esclamando: “Nessuno è autorizzato a parlare“. Da lì sono nati gli scontri con le forze dell’ordine. Lanci di bottiglie e fumogeni contro la polizia che ha arrestato due manifestanti che inveivano contro di loro.

Sono esplosi anche alcuni petardi e bombe carte contro la polizia. Una parte del circo romano ha preso fuoco. Gli assembramenti sono stati inevitabili. Sono stati presi di mira e schiaffeggiati anche alcuni giornalisti.

Circo Massimo, Pd: “Immagini di violenza inaccettabili”

Gli ultras del Napoli e dell’Atalanta, giorni fa, avevano manifestato pubblicamente la loro assenza in questo corteo tenutosi a Roma. Invece non sono mancati all’appuntamento i sostenitori del Verona, Brescia, Lazio, Padova e altre società minori, insieme ai movimenti di estrema destra, partendo da Forza Nuova. Il gruppo Pd del Campidoglio ha così dichiarato: “Le immagini di violenza che arrivano da Roma sono inaccettabili. Tutto ad opera di gruppi neofascisti ed ultrà. La loro rabbia verso i giornalisti non è tollerabile. A questi ultimi va la nostra solidarietà e la nostra vicinanza“.