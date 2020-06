Fiorentina, Commisso: “Chiesa ha capito le nostre ambizioni”

Notizie Fiorentina: Commisso su Chiesa

Notizie Fiorentina Commisso Chiesa | Il campionato sta per ripartire, e in queste lunghissime settimane senza calcio, a farci compagnia c’è stato il mercato, sempre molto intenso, e pieno zeppo di indiscrezioni. La maggior parte delle squadre di Serie A hanno portato avanti delle operazioni, e molte di queste volte a rinforzarsi in vista della prossima stagione. Tra queste anche la Fiorentina, che oltre ad essersi portato a casa già qualche nuovo innesto, proverà a tutti i costi a trattenere i propri gioielli, tra cui Chiesa. Il patron Commisso ha le idee chiare per il futuro, e ha voluto ancora una volta parlare del talentuoso esterno. Queste le sue parole riportate dal Corriere dello Sport:

“Chiesa? Spero di trattenerlo, credo abbia capito dove vogliamo arrivare, le nostre ambizioni. Voglio rendere la Fiorentina una squadra in cui si sogna di giocare, non una squadra di passaggio”

Chiesa: tra Fiorentina, Inter e Juventus

Il futuro di Chiesa è ancora tutto da scrivere, e soltanto il passare dei giorni potrà darci le risposte che cerchiamo. Commisso vuole assolutamente trattenerlo, ma dall’altra parte ci sono Inter e Juventus che fremono dalla voglia di averlo. Specie i nerazzurri si stanno movimentando parecchio, attuando una vera e propria strategia.