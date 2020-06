Notizie Juventus, Zidane sempre più lontano: resta ancora al Real Madrid

Notizie Juventus – Zidane | E’ stato tra i nomi più accostati della Juventus in questi ultimi anni. Poco prima dell’addio di Massimiliano Allegri era il nome caldo per il presente e il futuro della Juventus. Non smette di essere accostato al club bianconero, l’ex stella proprio della stessa società, Zinedine Zidane. Il tecnico francese, diventato un fuoriclasse anche da quando avvita la cravatta attorno al collo, non ha mai negato il suo interesse alla panchina piemontese. Juventus-Zidane, però, è una suggestione che non avrà seguito, almeno per un altro anno: sarebbe vicino al rinnovo con il Real Madrid.

News Juventus, Zidane in bianconero solo in futuro: Maurizio Sarri guiderà ancora il club

Stando a quel che rivelano da Onda Cero, il Real Madrid e Zinedine Zidane sarebbero sempre più vicini nelle idee, con il 2021 che vedrà ancora Zizou sulla panchina dei blancos. Niente Juve e niente addio dal Real, con Maurizio Sarri che ai bianconeri dovrebbe essere confermato dalla stessa società piemontese, salvo clamorosi colpi di scena. C’è profonda stima tra il presidente bianconero, Andrea Agnelli e il tecnico francese, ed è per questo che la soluzione potrebbe trovarsi nelle prossime annate. In futuro, magari, Zidane e la Juventus, potrebbero incontrarsi nuovamente. Al momento, il tecnico francese è legato da un contratto con le merengues valido fino al 2022.