News Casertana, giornalisti aggrediti: follia in Campania

News Casertana, aggrediti i giornalisti presenti alla presentazione di Todaro

News Casertana – Giornalisti aggrediti | E’ l’episodio di totale follia avvenuto in Campania, precisamente a Caserta. Allo stadio Pinto della medesima città, c’è stata nel corso di questo pomeriggio, la conferenza di presentazione di Vincenzo Todaro, nuovo direttore generale del club campano.

Follia alla Casertana, tre uomini aggrediscono i colleghi: la ricostruzione dei fatti

Stando a quel che riportano i colleghi di Calciomercato.it, i giornalisti sarebbero stati aggrediti da tre uomini che indossavano una tuta bianca ospedaliera. Avrebbero fatto irruzione in sala stampa, lanciando sedie verso i colleghi, azionando addirittura poi un estintore. Una scena che va oltre alla follia quella vissuta allo stadio Pinto della Casertana. Erano arrivati striscioni molto forti contro la categoria, che recitavano parole chiare: “Articoli inutili in tempi di pandemia, giornalista sciacallo di prima categoria”.

Il sindacato dei giornalisti della Campania, ha prontamente denunciato gli episodi, e la Casertana nel frattempo, ha pubblicato un comunicato ufficiale sulla vicenda: “La Casertana FC condanna fermamente l’azione posta in essere da ignoti presso la sala stampa del Pinto e manifesta tutto il suo disappunto per i fatti che hanno reso impossibile lo svolgimento della programmata conferenza di presentazione del direttore generale Vincenzo Todaro. L’episodio, fortunatamente, non ha portato conseguenza alcuna per gli operatori dell’informazione e i rappresentanti della società presenti in sala. Il programmato appuntamento con i giornalisti si ritiene rinviato a data da destinarsi”.