Mercato Napoli, il presidente dell’Empoli Corsi: “Nessuna offerta per Ricci”

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato del futuro del suo gioiellino Samuele Ricci, obiettivo di mercato del Napoli.

Mercato Napoli, Corsi: “In caso di promozione resterà con noi“

Il patron dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato, ai microfoni di ‘Punto Nuovo Sport Show‘, del futuro di Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 che sta ben impressionando in Serie B: “Samuele è un giocatore dell’Empoli. Se la nostra squadra dovesse salire in Serie A, molto probabilmente, il ragazzo resterà qui in Toscana con noi. E’ un ragazzo serio e maturo, si sta concentrando solo sulla sua squadra e sul suo lavoro. Stiamo lavorando da quasi un mese e lui è quello più in forma del gruppo“.

Si era parlato di un’offerta della società di De Laurentiis: “Non è mai arrivata alcun tipo di offerta da squadre di Serie A. Mi sembra inutile anche parlarne. In questo momento abbiamo altre priorità, tipo pensare a quello che vorrebbero fare in Serie A, ci stanno provando in tutti i modi“.

Mercato Napoli, Corsi: “Napoli in pole per Ricci? No, nessuno lo è“

Samuele Ricci fa gola a molte squadre in Serie A, tipo il Napoli e la Fiorentina, ma il presidente dei toscani ha ribadito nuovamente: “Nessuna squadra è in vantaggio per aggiudicarsi il calciatore. In questo momento non abbiamo bisogno di vendere. Fortunatamente la nostra squadra non ha bisogno di cedere i suoi pezzi pregiati per far quadrare i conti“.