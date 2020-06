Juventus, De Ligt: “Addio? Qualcuno ha inventato cose sul mio conto”

Mercato Juventus: De Ligt su un possibile addio

Mercato Juventus De Ligt | Il mercato della Juventus è come sempre molto attivo e pieno di sorprese, e in queste ultime settimane i nomi accostati alla squadra bianconera sono stati molti. Le voci su qualche addio sono state altrettanto, e uno dei più coinvolto è stato De Ligt, arrivato scorsa estate dall’Ajax, e al centro di molti intrecci. E’ chiaro che uno come l’olandese piaccia a tantissime squadre, ma un eventuale addio alla Vecchia Signora è per ora da escludere a priori. A dire la sua sulla questione ci ha pensato lui stesso in un’intervista a Tuttosport. Queste le sue parole riportate dalla nostra redazione:

“Sono felice alla Juventus, e mi sono reso conto che in questo periodo di stop qualcuno ha inventato parecchie voci sul mio conto. Miglioro giorno dopo giorno e mi piace stare qui, sono contento di giocare con calciatori fortissimi”

Ultime Juventus: De Ligt elogia Ronaldo e Sarri

Il centrale olandese ha poi voluto elogiare Cristiano Ronaldo, ed in particolare la sua professionalità e intensità nel migliorarsi. Belle parole anche nei confronti del tecnico Sarri, definito da lui come “la via italiana al calcio totale degli olandesi”. Non si può certo dire che Matthijs voglia andare via..