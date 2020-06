Mercato Juventus, Bernardeschi bocciato dalla dirigenza: fissato il prezzo

Mercato Juventus: destino segnato per Bernardeschi

Mercato Juventus Bernardeschi | La Juventus continua ad essere una delle squadre più attive sul mercato, e in questi ultimi giorni la squadra bianconera sta cercando di risolvere diverse situazione riguardanti la propria rosa. Possibile infatti che qualche giocatore sarà ceduto in estate, come ad esempio Bernardeschi. L’esterno bianconero non ha disputato una grande stagione, e dopo l’arrivo di Sarri il suo ruolo è stato completamente stravolto.

Per il giocatore ex Fiorentina lo spazio è stato sempre di meno, ed impegnato anche in altre zone del campo, non è mai riuscito a dare un giusto impatto, spesso risultando poco incisivo e mai costante. Ecco perchè la dirigenza a quanto pare ha deciso di bocciarlo, lasciandolo partire definitivamente nella prossima finestra di mercato. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe già fissato il prezzo di cessione: 40 milioni di euro.

News Juventus: Bernardeschi finisce in un affare

Il futuro di Bernardeschi sembra ormai scritto: lasciare la Juventus in estate, e dirigersi verso un’altra destinazione. Ad oggi però non si hanno notizie sulle pretendenti, e la sensazione è che l’ex Fiorentina possa finire in qualche affare. Negli ultimi giorni si è parlato tanto di Jorginho, che possa essere la trattativa giusta?