FIFA, Infantino: “Tifosi, abbiate pazienza. Presto torneremo negli stadi”

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha inviato un video-messaggio alle 211 federazioni affiliate alla Federcalcio mondiale.

FIFA, Infantino: “Stiamo lavorando per far ritornare i tifosi negli stadi“

Gianni Infantino ha voluto inviare un video-messaggio alle 211 federazioni che fanno parte della FIFA: “Stiamo lavorando tutti insieme ed ininterrottamente per garantire un calcio migliore per il futuro. Considerando che la salute viene prima di tutto, stiamo lavorando anche per i tifosi affinché possano ritornare presto negli stadi. Stiamo affrontando questa grande pandemia, dobbiamo essere tutti uniti. Tutto il calcio deve riprendere: le nazionali, il calcio femminile, i campionati di livello inferiore, il calcio giovanile e quello dilettantistico“.

Inoltre Infantino ha parlato del ‘piano Marshall‘, un sostegno finanziario al calcio in crisi per l’emergenza coronavirus che ha colpito molti club: “E’ un modo per aiutare tutti i club, sia maschili che quelli femminili. Tutti uniti possiamo farcela“.

FIFA, Infantino: “Le cinque sostituzioni? Ottimo modo per proteggere la salute dei calciatori“

Infantino ha voluto dire la sua per quanto riguarda la modifica epocale che subirà, a breve, il calcio, ovvero quella delle cinque sostituzioni a partita: “Questa nuova possibilità di effettuare le cinque sostituzioni è sicuramente un grande passo per il calcio. Serve soprattutto a proteggere la salute dei calciatori. Bisogna ricordalo: la salute deve essere il nostro primo pensiero per i nostri atleti, arbitri e tutti coloro che lavorano nel mondo del calcio“.