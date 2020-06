Coronavirus, le ultime notizie sulla possibilità di contagio

Coronavirus OMS zanzare possono trasmetterlo | L’emergenza Coronavirus resta alta in tutto il mondo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) continua a dichiarare lo stato di pandemia per tutti gli stati. Intanto, in Italia, la situazione sembra che stia riuscendo a rientrare con il passare dei mesi. Ad oggi, è la Lombardia che continua ad essere la zona più colpita dal nuovo Coronavirus Covid 19. Con l’arrivo dell’estate però la popolazione e gli esperti si augurano che tutto possa rientrare e che si arrivi il più vicino possibile a quota zero casi per evitare nuovi forti rischi di diffusione tra autunno e inverno. Intanto, in molti si chiedono se le zanzare possono essere fonte di contagio dal nuovo Covid 19.

Coronavirus, le zanzare possono trasmetterlo?

Ad oggi non esiste alcuna evidenza scientifica di una trasmissione attraverso zecche, zanzare o altri insetti, che invece possono veicolare altri tipi di virus (arbovirus), responsabili di malattie completamente diverse da Covid-19, come ad esempio dengue e febbre gialla.

Allo stato attuale inoltre non esistono dati che suggeriscano che altri coronavirus della stessa famiglia di SARS-CoV-2 (come ad esempio i virus della SARS e della MERS) possano essere trasmessi dalle zanzare. Appare pertanto un’ipotesi estremamente improbabile.