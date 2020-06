Coronavirus, le ultime notizie sulla possibilità di contagio

Coronavirus OMS zanzare possono trasmetterlo | Il Coronavirus inizia a fare qualche passo indietro in tutto il mondo ma l’allerta è ancora molto alta per eventuali nuove ondate. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato le nuove linee guida con cui combattere la diffusione del virus.

L’Italia si era già portata avanti e sin dall’inizio della Fase 2, le mascherine sono obbligatorie nelle aree pubbliche o dove possono crearsi assembramenti (o simili). Nei mezzi pubblici, in esercizi commerciali e nei mercati è di fondamentale importanza l’utilizzo della mascherina per evitare l’espandersi di una nuova crisi da Coronavirus. In Piemonte e Lombardia sarà obbligatorio coprire naso e bocca all’aperto almeno fino al 14 giugno. Così come in Friuli Venezia Giulia, in Campania e nella città di Genova.

Coronavirus, le zanzare possono trasmetterlo?

Ad oggi non esiste alcuna evidenza scientifica di una trasmissione attraverso zecche, zanzare o altri insetti, che invece possono veicolare altri tipi di virus (arbovirus), responsabili di malattie completamente diverse da Covid-19, come ad esempio dengue e febbre gialla.

Allo stato attuale inoltre non esistono dati che suggeriscano che altri coronavirus della stessa famiglia di SARS-CoV-2 (come ad esempio i virus della SARS e della MERS) possano essere trasmessi dalle zanzare. Appare pertanto un’ipotesi estremamente improbabile.