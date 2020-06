Calciomercato Torino: c’è l’ok, Kamil Glik torna in Serie A

Ultime Notizie Torino, ritorna Kamil Glik

Calciomercato Torino Glik | Kamil Glik, difensore del Monaco, è pronto a tornare in Serie A. L’esperto difensore polacco ed ex capitano del Torino, come confermato dai quotidiani italiani, è ormai pronto a fare ritorno in Italia. Il calciatore classe 1988 è stato un leader della difesa granata per diversi anni prima di approdare poi in Francia nel campionato di Ligue 1. Glik ha un contratto in scadenza nel 2021 e il club monegasco è pronto a lasciarlo partire la prossima sessione di mercato. Nelle ultime stagioni è stato corteggiato anche dalla Roma. Intanto il giocatore ha detto sì al Torino, ora bisognerà trovare l’accordo con il Monaco e il Torino è già a lavoro per chiudere l’operazione.

Calcio mercato Torino: anche Bonaventura nel mirino

Non finisce qua il mercato del Toro, che è pronto a ripartire dopo una stagione deludente e l’esonero di Mazzarri. Quasi sicuramente il club sarà affidato a Marco Giampaolo, che vuole riscattarsi dopo la breve parentesi sulla panchina del Milan. Cairo è pronto a regalargli diversi colpi, tra cui anche Jack Bonaventura, calciatore che si svincolerà a fine stagione dal Milan. Sul Jolly di centrocampo ci sono molti club italiani, ma Cairo è già in contatto con Mino Raiola, suo agente, che nei giorni scorsi ha parlato con la dirigenza granata di una possibile cessione di Armando Izzo, altro assistito di Raiola.