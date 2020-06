Calciomercato Roma, Schick: “Voglio rimanere al Lipsia”

L’attaccante del Lipsia, in prestito dalla Roma, Patrik Schick non ha nessuna intenzione di andarsene dalla Germania. La Roma valuta la cessione definitiva

Calciomercato Roma, Schick: “Qui mi trovo benissimo“

Patrik Schick è completamente rinato da quando è andato via dall’Italia. Infatti in Bundesliga il calciatore è già arrivato in doppia cifra ed ha conquistato il cuore dei tifosi. La Roma lo ha ceduto solamente in prestito, ma le cose potrebbero cambiare. Infatti, con la cessione di Timo Werner al Chelsea, il Lipsia avrebbe un bel gruzzoletto e può acquistare l’attaccante ceco che non ha trovato le sue migliori fortune in Italia (fatta eccezione quando ha militato nella Sampdoria dove è esploso).

In un’intervista a ‘Sport Buzzer‘ l’attaccante ha dichiarato: “Non dovete chiedere a me, ma ai due club che dovrebbero trovare un accordo. La mia volontà è quella di rimanere in Germania, voglio rimanere al Lipsia. Tutto è perfetto qui: il gioco, l’allenatore e la città sono perfetti per me“.

Roma, senti Schick: “Qui i tifosi non hanno ancora scoperto il vero Schick“

Con la maglia dei giallorossi ha segnato solamente cinque reti in due anni, bottino magro per un attaccante del suo calibro. Il calciatore ha inoltre aggiunto: “Posso fare ancora di più. L’infortunio mi ha condizionato ad inizio stagione, ma ora è acqua passata. I tifosi del Lipsia ancora non hanno visto il vero valore di Schick, posso continuare a sorprendere e a fare bene“.