Calciomercato Reggina, colpo Menez: l’ex rossonero ha rescisso con il Paris FC

Calciomercato Reggina, colpo da urlo per il club: arriverà l’ex Milan, Jeremy Menez

Calciomercato Reggina – Menez | C’è un club di Serie C che sogna in grande, che vuole tornare agli alti livelli della Serie A. E’ per questo che, dopo aver piazzato colpi importanti nelle scorse sessioni di mercato, si prepara alla prossima. Parliamo della Reggina, squadra che potrebbe mettere le mani su Jeremy Menez, ex calciatore di Roma e Milan. Il giocatore potrebbe tornare in Italia, dopo aver lasciato il Paris FC. Nel corso della giornata, c’è stato l’annuncio ufficiale della rescissione contrattuale con il club transalpino.

Ultime Reggina, il calciomercato si infiamma: firme vicine, Menez ha lasciato il Paris FC

“Avevo bisogno di vivere qui un grande anno, per ritrovare il piacere di giocare a calcio. Ho raggiunto assieme alla squadra l’obiettivo che ci eravamo prefissati ed è la cosa che conta di più. Voglio rendere pubblico che ho parlato con il presidente, abbiamo deciso di interrompere i rapporti per dei motivi che ovviamente restano tra noi”. Sono le parole di Jeremy Menez, calciatore francese classe ’87, riportate dal sito ufficiale. Di seguito, il comunicato del club.

🔵 Après l’annonce de son départ, @jeremy_menez187 a souhaité s’exprimer afin d’adresser des remerciements. 👇 — Paris FC (@ParisFC) June 6, 2020

E adesso la Reggina fa sul serio. Il club calabrese non vede l’ora di ritornare in campo, mettendo nel mirino un campionato di Serie B da giocare da protagonista. Infatti, con la promozione che potrebbe arrivare al margine di questa stagione complessa, la squadra di Reggio Calabria vorrebbe sognare la Serie A. E Jeremy Menez è l’uomo giusto per farlo, la firma potrebbe essere in arrivo nei prossimi giorni.