Calciomercato Napoli: Under e Karsdorp per Ospina e Hysaj con la Roma

Ultime Napoli: ancora uno scambio con la Roma

Calciomercato Napoli Under Karsdorp Roma Ospina Hysaj | Roma e Napoli continuano i vari contatti per la prossima stagione. I due club, la scorsa estate, completarono lo scambio Diawara-Manolas, con un piccolo conguaglio economico da parte del Napoli versato nelle casse dei giallorossi. L’emergenza Coronavirus cambia il mercato, molti più scambi potrebbero esserci la prossima sessione di mercato rispetto il passato. I buoni rapporti tra Napoli e Roma potrebbe dunque creare nuove trattative impostate con la stessa formula. Le due parti ora pensano a un maxi scambio che coinvolge due calciatori per squadra. In un primo momento i due club avevano messo sul piatto Under e Hysaj, entrambi in procinto di cambiare maglia, ma lo scambio ora sembra più ampio.

Calciomercato Napoli: Under e Karsdorp per Ospina e Hysaj

Entrambi i club italiani sono in cerca di determinati profili e potrebbero chiudere una trattativa per accontentarsi a vicenda. La Roma ha messo nel mirino Elseid Hysaj, che lascerà sicuramente Napoli la prossima sessione di mercato, ma non è l’unico obiettivo. I giallorossi ora puntano anche sul portiere colombiano David Ospina. Gli azzurri sono pronti a dare il via libera con le giuste contropartite inserite nello scambio. Al tecnico Gattuso piacciono sia Cengiz Under che Rick Karsdorp. Entrambi i giocatori sono messi sul mercato dalla Roma.