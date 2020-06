Calciomercato Napoli Milik | Mertens dentro, Milik fuori. Il Napoli non ha ancora trovato l’accordo con il centravanti polacco per il prolungamento del contratto e la cessione si fa sempre più vicina. In Italia piace a Milan e Juventus ma ci sono anche alcune piste estere che gli azzurri e lo stesso Milik potrebbero prendere in considerazione.

Calciomercato Napoli, Milik al passo d’addio

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il futuro dell’attaccante polacco sembra ormai segnato. Non sarà al Napoli. Il suo contratto scade nel 2021 e gli azzurri hanno già proposto un rinnovo consistente al numero 99 che, però, non ha ancora accettato. Cristiano Giuntoli ha mosso altri passi, negli ultimi mesi, verso di lui ma non sono arrivati segnali distensivi. Entro fine mese Milik è chiamato a decidere e, ad oggi, la soluzione più limpida è quella dell’addio.

Notizie Napoli, non convince l’offerta della Juve

Intanto il Napoli cerca di capire come cedere Arek. Il polacco è fonte di reti e di ottime prestazioni in azzurro e su di lui hanno messo gli occhi Milan e Juventus in Serie A. Con i rossoneri sembra possa avviarsi una trattativa per uno scambio con Franck Yannick Kessie. La Juventus, invece, vorrebbe inserire diverse contropartite nell’affare. De Laurentiis, però, non è soddisfatto dalle proposte in arrivo perché chiede, invece, 50 milioni di euro cash.