Calciomercato Napoli, Insigne al Barcellona: scenario possibile

Calciomercato Napoli, Insigne è il nuovo nome per il Barcellona: i blaugrana sono stanchi di aspettare l’Inter per Lautaro

Calciomercato Napoli – Insigne | Altro che semplice idea Lautaro Martinez, il Barcellona ha intenzione di pescare in Italia e nel panorama calcistico della Serie A, il proprio futuro. Ebbene si, tra le idee del club blaugrana ci sarebbe quella di andare dritto verso il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. L’ex assistito di Mino Raiola era finito già negli scorsi anni nel mirino della società catalana, con lo stesso calciatore che si sentiva lusingato delle voci di mercato, vedendo in Lionel Messi il motivo di vanto, del giocarci magari accanto un domani. Ma ecco, il talento di Frattamaggiore ha conosciuto Messi da vicino al San Paolo e ha voglia di tornare al Camp Nou da avversario, per togliersi la soddisfazione immensa di eliminarlo dalla Champions League.

News Napoli, Insigne suggerito da Messi: cosa deciderà il capitano azzurro?

Stando a quel che rivelano i colleghi iberici di Don Balon, Lorenzo Insigne potrebbe finire al Barcellona. La situazione legata a Lautaro Martinez sembra aver stancato la società catalana, perché manca l’intesa con i nerazzurri, che non hanno alcuna voglia di calare le pretese economiche. Nonostante l’accordo raggiunto con il calciatore, la società spagnola potrebbe virare sull’altra ipotesi, sempre legata alla Serie A. E’ il capitano del Napoli, nuovamente finito tra le idee del presidente Bartomeu. Messi lo ha seguito da vicino e lo avrebbe indicato alla società in qualità di partner ideale per l’attacco. Lo scenario di calciomercato, intanto, resta complesso. Lo stesso Insigne sembra indirizzato verso la permanenza in azzurro.