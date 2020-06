Ultime Napoli, Jeremie Boga sempre più vicino

Calciomercato Napoli Boga Sassuolo | Il Napoli è occupato riguardo la questione rinnovi di contratto e non solo. La società azzurra è in cerca di un esterno d’attacco capace di ricoprire entrambe le fasce e dare a Gennaro Gattuso una scelta in più. Difficile il rinnovo di Josè Callejon, mentre Hirving Lozano, arrivato la scorsa estate, potrebbe già partire. Il club ha diversi obiettivi nel mirino, in cima alla lista però c’è Jeremie Boga, attaccante ivoriano del Sassuolo, appena riscattato dal Chelsea. Il calciatore ha annunciato nelle ultime ore di non vedere l’ora di giocare in Champions League o Europa League e ha confermato l’interesse delle squadre come Roma, Milan, Inter, Juventus e Napoli. Ora anche il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli conferma tutto ai microfoni di Sky Sport.

Calciomercato Napoli: Giuntoli conferma l’offerta per Boga

Il ds del Napoli non si nasconde e ha confermato il forte interesse per Jeremie Boga del Sassuolo. Il dirigente ha poi scherzato su una presunta offerta che sarebbe stata già presentata. Intanto, il Napoli, non si nasconde e programma la prossima stagione. Il club ha tanti altri grandi nomi nel mirino come quello di Victor Osimhen e non solo. Giuntoli ha affermato che il club non ha fretta e che sta seguendo ogni singolo calciatore messo nel mirino nei minimi dettagli.