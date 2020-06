Calciomercato Milan, Theo Hernandez il più richiesto: l’annuncio dell’agente

Calciomercato Milan: Theo Hernandez, l’agente parla del suo futuro

Calcio Mercato Milan Theo Hernandez | La stagione del Milan è stato un agglomerato di alti e bassi, tra la partenza fallimentare con Giampaolo, alla rinascita con Pioli e al ritorno dei mille dubbi prima dello stop. Insomma una squadra che anche quest’anno non è stata in grado di garantire troppo spettacolo e certezze, salve qualche elemento in grado di far infiammare i tifosi. Uno di questi è senza alcun dubbio Theo Hernandez, protagonista di una stagione esaltante e piena di grandissime giocatore. Arrivato a Milano la scorsa estate, il francese è diventato in poco tempo uno degli uomini di punta della squadra rossonera, oltre che uno dei più richiesti e ambiti sul mercato.

Ebbene proprio a proposito di questo, tanti dubbi si sono presentati per quanto riguarda la questione futuro: dove giocherà Theo la prossima stagione a chi sarà ceduto in caso? Una domanda a cui ha più o meno risposto il suo agente, queste le sue parole riportate da cm.it:

“E’ uno dei migliori in quel ruolo in Serie A, è ovvio che piaccia a tante squadre. Vedremo cosa accadrà sul mercato”

Notizie Milan: il PSG ci prova per Theo

Tra le concorrenti più agguerrite per Theo Hernandez c’è di sicuro il PSG, il quale avrebbe già più volte preso informazioni. E’ ovvio che il Milan non vuole assolutamente cedere il suo gioiello, Leonardo per ora resta beffato.