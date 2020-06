Calciomercato Milan Florentino | Il nuovo Milan targato Ralf Rangnick sarà programmato per il futuro e quindi gli obiettivi di mercato saranno soprattutto i giovani. A centrocampo, con ogni probabilità, andrà via Lucas Biglia, in scadenza a giugno e non più al centro del progetto rossonero. Anche per Jack Bonaventura ci sarà la stessa sorte. I rossoneri cercano di recpuerare al meglio Lucas Paquetà ma intanto si guardano intorno.

Calciomercato Milan, parla l’agente di Florentino

L’interesse principale per il centrocampo è rivolto in Portogallo, più precisamente al Benfica: piace Florentino Luis, mediano portoghese che ha già stregato mezza Europa. Il classe ’99 ha già mostrato le sue immense qualità in Primeira Liga e nelle competizioni europee e il futuro potrebbe essere lontano dal club delle aquile nel giro di pochi mesi. Ne ha parlato il suo agente, Bruno Carvalho Santos che ha fatto il punto della situazione a ESPN.

“E’ certamente tra i giovani centrocampisti difensivi più quotati in Europa, quindi al momento c’è un grande interesse per lui. Si è parlato molto del Milan, ma c’è molta concorrenza per assicurarselo. Ci sono club in Inghilterra, Germania e Spagna che lo seguono da vicino”.

Florentino, i rossoneri fanno sul serio

Ci sono già accordi sulla formula per portare il giovanissimo portoghese a Milanello ma i due club non sono ancora d’accordo sulle cifre. Il Benfica ha accettato un prestito biennale con obbligo di riscatto a determinate condizioni, ma chiede 40 milioni di euro. Cifra che il Milan non intende sborsare senza assaporare le reali qualità del centrocampista. I rossoneri, però, sono chiamati a fare in fretta visto il forte interesse mostrato da Betis Siviglia e Bayer Leverkusen.