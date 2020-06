Ultime Lazio: le big d’Europa su Milinkovic Savic

Calcio Mercato Lazio Milinkovic Savic Manchester United | La Lazio si prepara alla ripresa del campionato italiano di Serie A. Il club lavora sul campo con mister Inzaghi, mentre la società lavora per la prossima stagione. Il club biancoceleste si prepara al ritorno in Uefa Champions League. Per questo Lotito e Tare sono già attivi per non farsi scappare grandi occasioni di mercato in vista del prossimo anno. La Lazio vorrebbe confermare tutti i gioielli che sono rimasti in questi anni, su tutti c’è Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo classe 1995 è da anni nel mirino delle big di tutta Europa. Dopo una grande stagione come questa la richiesta del presidente Lotito resta altissima. Milinkovic non si muoverà per meno di 80 milioni di euro. assoluto l’elemento più talentuoso e dominante nella rosa biancoceleste. Nelle ultime settimane ci ha provato il Paris Saint Germain, presentando una prima offerta da 60 milioni di euro, rispedita poi al mittente. Ora per Savic torna a farsi sotto il Manchester United.

Calciomercato Lazio: Milinkovic Savic torna nel mirino del Manchester United

La Lazio non ha intenzione di cedere Sergej Milinkovic-Savic, intanto i grandi continuano il pressing per il centrocampista. Oltre Psg e Real Madrid, le squadre maggiormente interessate, c’è stato un ritorno di fiamma nelle ultime ore da parte del Manchester United.