Calciomercato Juventus, Zaniolo nel mirino: Agnelli si muove in prima persona

Calciomercato Juventus: Agnelli vuole Zaniolo

Calcio Mercato Juventus Zaniolo Agnelli | La Juventus continua a muoversi parecchio sul mercato, e specie in queste ultime settimane la squadra bianconera sta tirando le somme per quelli che potrebbero essere i prossimi innesti. Il modus operandi della società è chiaro da molto tempo: puntare sui giovani forti e talentuosi, spendendo anche qualcosa in più ma avendo garanzie per il futuro. Il colpo Kulusevski insegna, e ora Paratici vuole spingere per un altro gioiello, stavolta italiano, ovvero Nicolò Zaniolo.

Il centrocampista giallorosso è un obiettivo ormai risaputo dalle parti di Torino, così come è risaputo l’interesse in prima persona da parte di Agnelli, patron bianconero. Il presidente pare si stia muovendo in prima persona nell’affare, così come si legge da quanto scritto sul Corriere dello Sport.

Zaniolo-Juventus: muro Roma, ecco la strategia

Zaniolo è senza dubbio uno dei giocatori italiani più talentuosi, e la Juventus vorrebbe assolutamente portarlo a Torino. Gli ostacoli della trattativa sono molteplici, uno su tutti il muro eretto dalla Roma, la quale vorrebbe tenersi stretto il proprio gioiello ad ogni costo. Ecco che la Vecchia Signora dovrà alzare l’eventuale offerta, magari inserendo qualche contropartita gradita. Ecco il primo giocatore che potrebbe finire nell’affare.