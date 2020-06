Calciomercato Juventus: addio nell’aria con Rabiot. Spunta l’Everton

Il centrocampista francese Adrien Rabiot non rimarrà per molto a Torino. Sulle sue tracce c’è l’Everton di Carlo Ancelotti.

Calciomercato Juventus, Rabiot vicino all’addio

Adrien Rabiot non ha mai convinto né la Juventus né il suo allenatore Maurizio Sarri. L’acquisto a parametro zero dal Psg della scorsa stagione non ha dato i migliori frutti come si sperava (come un Pogba-bis). Il francese non si è mai ambientato in Italia, non ha mai stretto un grande feeling con i tifosi e con la società. L’addio è sempre più probabile. Sulle sue tracce c’è l‘Everton di Carlo Ancelotti che vorrebbe portarlo in Premier League. Proprio il suo ex allenatore è stato il primo a farlo esordire con la maglia dei parigini e crede molto nelle sue qualità.

La Juventus vorrebbe fare cassa per poter acquistare altri calciatori di livello più alto, visto che il francese ha completamente insoddisfatto le richieste della società.

Juventus news, Rabiot ha deluso le aspettative

Definito il nuovo ‘Sergio Busquets‘ per il ruolo che interpreta, Rabiot non ha saputo sfruttare le occasioni che gli sono state date. Spesso in panchina, a volte in tribuna. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il suo rientro a Torino per ultimo, cosa che ha dato molto fastidio alla società e lo staff tecnico. L’addio con il calciatore francese sembra essere la cosa più giusta da fare.