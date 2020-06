Calciomercato Juventus, per Kumbulla c’è l’accordo: anticipo sull’Inter

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Juventus: Kumbulla vicino, sgarbo all’Inter

Calcio Mercato Juventus Kumbulla | La Juventus continua a tenere d’occhio i giovani, e tra quelli più seguiti c’è anche e soprattutto Kumbulla, difensore albanese del Verona. Il giovane centrale è stato uno delle sorprese di questo campionato, e le sue prestazioni hanno suscitato grandissimo interesse in poco tempo anche tra le big. Sotto la guida di Juric infatti è diventato una pedina inamovibile del club scaligero, fino a conquistarsi posto in Nazionale. I bianconeri lo stanno seguendo da tantissimo tempo, così come l’Inter, che si è dimostrata essere una grande rivale anche sul mercato.

Poco fa è però arrivata una notizia molto importante sull’affare: pare che la Juventus abbia ormai raggiunto l’accordo per Kumbulla, di fatti anticipando proprio il club meneghino. L’affare sarebbe inoltre già ben avviato, con un complessivo in denaro di circa 32 milioni di euro, facendo rientrare nell’operazione anche alcuni giovani della Primavera.

News Juventus: Kumbulla arriva, beffata l’Inter

Kumbulla con molte probabilità vestirà la maglia bianconera la prossima stagione, e Paratici si prepara già a chiudere definitivamente la trattativa. Un’operazione importante e dispendiosa, che porterà a Torino un rinforzo importante soprattutto in chiave futura. L’Inter resta quindi beffata e costretta a cambiare obiettivo.