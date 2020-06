Calciomercato Juventus Douglas Costa | Il calciomercato della Juventus si colora sempre di importanti trattative, sia in entrata che in uscita. Maurizio Sarri potrebbe nella prossima stagione potrebbe trovarsi ad allenare altri campioni di alto rango ma c’è la possibilità che ne perda qualcuno. Tra questi c’è Douglas Costa.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa piace all’Atletico Madrid

L’Atletico Madrid del ‘Cholo‘ Simeone è sulle tracce di un esterno offensivo capace di far impazzire le difese avversarie. E’ questo il motivo dell’interesse per Douglas Costa. Maurizio Sarri stravede per lui ma nella stagione in corso ne ha dovuto fare molte volte a meno a causa dei ripetuti infortuni che porta con sé da diverse stagioni. Fabio Paratici lo ha anche inserito nella lista dei sacrificabili e, per questo, l’Atletico Madrid guarda all’ex Bayern Monaco come nuova freccia per l’attacco.

Leggi anche – Calciomercto Juventus, assalto a Kumbulla: le cifre

Juve, il sostituto di Costa è già stato acquistato

Stando a quanto riporta Don Balon, i Colchoneros stanno insistendo con i bianconeri per Douglas Costa e l’operazione potrebbe concludersi per una cifra che balla tra i 35 e i 40 milioni di euro. La Juventus, infatti, non vorrebbe scendere sotto l’iniziale valore d’acquisto, per ammortizzare bene il valore del brasiliano. Inoltre i bianconeri si sarebbero già assicurati il sostituto: Dejan Kulusevski. E’ per questo motivo che con un’offerta congrua e con la volontà del calciatore, l’affare Costa-Atletico si potrà chiudere in pochissimo tempo.