Calciomercato Juventus, arriva l’offerta per Aouar del Lione

La Juventus prova a soffiare il colpo al Manchester City, interessato anch’esso al centrocampista franco-algerino del Lione.

Calciomercato Juventus: è sfida al City per Aouar

Il centrocampista francese del Lione, Houssem Aouar, ha ben impressionato nella sfida degli ottavi di finale di Champions League proprio contro la Juventus. Ma la squadra torinese non è l’unica ad aver messo gli occhi sul gioiellino francese. Infatti anche il Manchester City è interessato al classe ’98. Guardiola voleva portare il calciatore franco-algerino in Premier League già lo scorso anno.

In patria anche il Psg ha chiesto informazioni sul calciatore, ma oramai è corsa a due per aggiudicarsi il centrocampista.

Juventus, ecco l’offerta per Aouar. Intanto il City aspetta…

Il dirigente sportivo dei bianconeri, Fabio Paratici, ha già trovato il metodo per convincere il Lione a cedere il suo calciatore. Si tratta di un prestito oneroso della durata di due anni con obbligo di riscatto. La valutazione di Aouar è attualmente di 50 milioni, non più 70 come ha richiesto la società francese prima dell’inizio della pandemia. Bisogna aspettare l’offerta del City che, di certo, non starà con le mani in mano e vuole anticipare le mosse della Juventus. Guardiola ci riproverà, anche quest’anno, in tutti i modi a convincere il giocatore, anche se quest’ultimo si trasferirebbe volentieri in Italia per misurarsi nel campionato di Serie A.