Calciomercato Inter, Tonali vicinissimo: può arrivare anche in prestito

Calciomercato Inter: sì al prestito per Tonali

Calcio Mercato Inter Tonali | L’Inter si sta dimostrando ancora una volta come una delle squadre più attive sul mercato, e anche stavolta i nerazzurri puntano a dei rinforzi importanti in vista della prossima stagione. Ausilio e Marotta si stanno muovendo parecchio, e in queste ultime settimane hanno seguito con interesse la vicenda legata a Sandro Tonali, centrocampista del Brescia considerato come uno dei migliori talenti in circolazione.

Una trattativa che nel tempo si è rivelata essere parecchio complicata, ma in queste ultime ore si sta parlando tantissimo di una vicina svolta. E’ chiaro di come i nerazzurri siano in vantaggio su tutti, e per di più pare ci sia una novità importante: Cellino potrebbe anche essere disposto ad accettare il prestito oneroso con obbligo di riscatto come formula. A riportare la notizia il Giornale di Brescia.

News Inter: Tonali, si può chiudere a breve

Tonali è senza dubbio uno dei più grandi talenti del calcio italiano, e le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione da parte di tantissime big. L’Inter è in anticipo sulla Juventus, e gli ultimi segnali dal mercato ci suggeriscono una fumata bianca ormai vicina. Il centrocampista intanto ha le idee chiare sul suo futuro, ecco le sue parole.