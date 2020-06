Calciomercato Inter: Perisic potrebbe tornare al mittente

Calciomercato Inter, Perisic non verrà riscattato dal Bayern: la crisi economica colpisce anche la Bundesliga

Calciomercato Inter – Perisic | E’ stato escluso dal progetto di Antonio Conte, Ivan Perisic, assieme agli altri due. Con Icardi e Nainggolan ha formato la leva che ha permesso all’Inter dell’allora tecnico, Luciano Spalletti, di ritrovare la Champions League. Ma ecco, sembra passata un’eternità da quell’Inter che, ad oggi, vede nel proprio organico perni differenti, per il team di Conte. L’allenatore pugliese vira per altre soluzioni, ma la società nerazzurra è costretta a fare ancora i conti con i riscatti. Per quanto riguarda Icardi, ovviamente, è stato già tutto definito con il Paris Saint-Germain, per Perisic la situazione è al momento molto differente.

Ultime Inter, Kahn certo sul futuro del Bayern: “Difficile spendere in questo momento”

E’ altalenante la posizione del Bayern Monaco sul riscatto di Ivan Perisic. Il calciatore croato potrebbe adesso non essere riscattato, come annunciato da Oliver Kahn, membro del consiglio direttivo della società, ai microfoni di Sky Sport Deutschland. Ecco le sue parole: “Potremmo non andare sul mercato, questa campagna acquisti sarà un’opzione in più, ma non obbligatoria. Vogliamo vedere come verrà fuori l’intera Europa calcistica da questo momento, a me sembra però che nessuna società sia disposta, tra le molte, a fare grandi follie”. Dunque, il riscatto di Ivan Perisic, che è molto importante in quanto a cifre, potrebbe saltare. E Antonio Conte, al margine della stagione, potrebbe ritrovarselo in allenamento.