Calciomercato Inter, Giulini su Nainggolan: “Può tornare all’inter”

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato della difficile permanenza del belga in terra sarda anche nella prossima stagione.

Calciomercato Inter, Giulini: “Tanti i club su di lui“

Intervistato da ‘Radio Radio‘ il patron dei rossoblù, Tommaso Giulini, ha parlato del futuro di Radja Nainggolan: “E’ quasi impossibile trattenere un giocatore come Radja nel Cagliari. E’ un giocatore importante, fortissimo. Molti club sono interessati all’acquisto del suo cartellino, però penso che nella prossima stagione giocherà, nuovamente, con la maglia dell’Inter“.

Ora starà al belga convincere Antonio Conte a confermarlo nella sua Inter. Se le cose non dovessero andare bene con l’ex ct, Nainggolan non avrebbe fatica a trovare altre opzioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Lautaro si confida con Conte: tentazione Barcellona, c’è una promessa

Giulini boccia la quarantena in caso di positività di un suo tesserato

Il presidente Giulini ha parlato del suo Cagliari, della questione di terminare il campionato con i verdetti e di Zenga: “Non capisco perché questo campionato non possa terminare. Non sono d’accordo per quanto riguarda il periodo di quarantena a tutta la squadra se un nostro tesserato dovesse essere positivo al Covid-19. Zenga? Ci siamo conosciuti bene, approfittando del fatto che abbiamo vissuto insieme la quarantena qui a Cagliari. E’ una persona che ha idee molto chiare. Sono convinto che farà molto bene, ha avuto occasione di conoscere la sua nuova squadra in questo periodo. Ha a disposizione ottimi calciatori per poter concludere il campionato almeno tra le prime dieci“.