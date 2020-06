Calciomercato Inter, Lautaro si confida con Conte: tentazione Barcellona, c’è una promessa

Calciomercato Inter: Lautaro confessa a Conte l’attrazione per il Barcellona

Calcio Mercato Inter Lautaro | Il mercato di Serie A ci ha da sempre abituati a grandissime operazioni, e anche quest’anno con molta probabilità assisteremo ad una sessione davvero molto intensa e bella. Le principali squadre del nostro campionato si stanno muovendo parecchio, l’Inter su tutte, il quale non solo dovrà cercare di rinforzarsi in vista della prossima stagione, ma dovrà soprattutto impegnarsi per trattenere qualche gioiello. Il primo a partire potrebbe essere Lautaro Martinez, ormai vicinissimo al Barcellona, e attaccante che in Italia ha fatto benissimo quest’anno.

Il Toro non ha mai nascosto la sua attrazione verso il progetto blaugrana, e proprio a proposito di questo pare ci siano delle grosse novità: stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore si sarebbe confidato proprio con Antonio Conte, palesando il chiaro interesse verso l’ipotesi spagnola.

Notizie Inter: la promessa di Lautaro a Conte

La situazione Lautaro sta cominciando a diventare spinosa, e intanto dalle parti di Milano c’è chi si è quasi rassegnato dall’idea di vederlo partire da qui a breve. L’attaccante argentino ha promesso a Conte massimo impegno fino al suo trasferimento, e intanto tra le due squadre si cerca ancora l’accordo definitivo. Questa la situazione attuale.