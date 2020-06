Calciomercato Brescia Balotelli | Ancora una volta non va a buon fine l’esprienza di Balotelli in un club. Dalla ripresa degli allenamenti, ne ha saltati alcuni senza giustificare, arrivando ad irritare il presidente Massimo Cellino. Da giorni non si parlano, se non attraverso i rispettivi legali e la conclusione del matrimonio è alle porte.

Calciomercato Brescia, Balotelli dice addio

Secondo l’edizione odierna di Repubblica, l’avventura tra Mario Balotelli e il “suo” Brescia è giunta ai titoli di coda. I rapporti sono diventati sempre più tesi dopo le prime sedute di allenamento e nel giro di qualche giorno potrebbe esserci la rescissione del suo contratto con le “rondinelle“. Il presidente Massimo Cellino ha dato mandato al suo legale per la risoluzione del contratto per giuste cause. Quali sono? Le assenze immotivate da alcuni allenamenti di fine maggio e l’atteggiamento negligente avuto durante il primo periodo di lavoro da svolgere in casa attraverso la piattaforma online tra marzo e aprile scorsi.

Leggi anche – Serie A, introdotte le cinque sostituzioni a partita

Balotelli rescinde

Le parti avrebbero già raggiunto un accordo per la rescissione del contratto. Nelle prossime ore si attende un comunicato ufficiale del Brescia, con cui si conosceranno altri dettagli. La rescissione è servita sia al club che al calciatore per evitare importanti conseguenze in tribunale. Ora, per Mario, si chiuderanno ancora di più le porte della Nazionale Italiana e sarà molto complicato ricominciare una “nuova vita” calcistica.