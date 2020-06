Calciomercato Juventus: Ansu Fati nel mirino, i bianconeri vogliono lui nell’affare Pjanic

Calcio mercato Barcellona Ansu Fati 100 milioni Juventus | Asse caldo quello tra Juventus e Barcellona per la prossima sessione di calciomercato. I due club sono a lavoro per raggiungere l’intesa in vista del prossimo affare che sembra andrà in porto, quello che porterebbe Miralem Pjanic in Spagna al Barcellona. Tanti i calciatori proposti nella trattativa, i blaugrana provano a calare le pretese dei bianconeri inserendo diverse contropartite tecniche, come Arthur che però ha rifiutato di approdare in Serie A e Semedo. la Juve, invece, nelle scorse settimane ha provato il colpo Ansu Fati, chiedendo il gioiello classe 2002 nell’affare Pjanic. La giovanissime stella del Barcellona si prepara a consacrarsi nelle prossime stagioni, ma i catalani non hanno nessuna intenzione di venderlo. Dopo la Juventus, pare che altri club hanno provato il corteggiamento, tanto che gli spagnoli hanno rifiutato un’offerta folle.

Come riportato dal noto quotidiano spagnolo Sport, il Barcellona ha fatto sapere che Ansu Fati è considerato un calciatore incedibile. Pare che i catalani abbiano rifiutato un’offerta folle di 100 milioni di euro da un grande club europeo per il giovane attaccante del Barcellona considerato una promessa del calcio mondiale. Non soltanto la Juventus su Fati, ma il Barca fa sapere che non si muoverà da lì.