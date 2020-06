Il bollettino della Protezione Civile di oggi sabato 6 giugno

Tra pochi minuti avremo i dati aggiornati della Protezione Civile attraverso il consueto report: giunti a questo punto della Fase 2, è di fondamentale importanza monitorare la curva epidemiologica al fine di individuare le prossime riaperture e se sia davvero il caso di procedere.

Coronavirus, i numeri della Protezione Civile

La pressione sulle strutture sanitarie in questo momento è più contenuta, ma il virus è ancora in Italia e continua a circolare. Gli stessi dati di ieri, sotto questo punto di vista, sono emblematici. Va ricordato, ad ogni modo, la profonda differenza tra il Nord ed il Sud del paese, dove in molte Regioni i contagi sono vicini allo zero.

Per quanto riguarda i dati di oggi, dei 270 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte restano in Lombardia, con 142 nuovi positivi (il 52,5% dei nuovi contagi). Tutt ciò non può che portare ad ulteriori dubbi sulle aperture tra Regioni, possibili da qualche giorno. Va detto che i test effettuati nelle ultime 24 ore sono molti ed il rapporto tra nuovi casi e tamponi è al minimo da quando è cominciata l’epidemia. Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi sono stati fatti 72485 test (ieri 65028). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 268,5 tamponi fatti, il 0,4%.

