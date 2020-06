Verona, da scommesa a realtà: tutti i segreti della favola (FOCUS CM24)

Spesso in Serie A abbiamo assistito a storie fantastiche, ad imprese incredibili, e a trionfi destinati a restare impressi per tantissimi anni. Quest’anno, nonostante le ovvie problematiche a cui abbiamo assistito, abbiamo sicuramente potuto godere di uno bello spettacolo, dettato non solo dalle solite big dominanti, ma anche da qualche sorpresa inaspettata. Tra le medio-piccole ce n’è stata una che ha infatti brillato particolarmente: l’Hellas Verona di Ivan Juric, partita come outsider, e senza dubbio una delle squadre più ostiche di tutto il campionato. I gialloblù si sono infatti ritrovati all’ottavo posto in classifica, con la bellezza di 35 punti, a soli -4 dal Napoli in zona Europa League. Una vera e propria favola, e che potrebbe essere attribuita un po a tutti, ma soprattutto ad un uomo: proprio il tecnico croato.

IL FATTORE JURIC

Juric è stato un buon centrocampista, ma di certo in quanto a giocatore non è che abbia lasciato un segno immemore. Discorso invece un po diverso nei panni di allenatore, dove è riuscito in poco tempo a lasciare dei buoni ricordi soprattutto al Genoa, squadra per cui ha anche giocato in carriera. Un allenatore molto rigido e sicuro di sé, capace di crescere alla grande sotto l’ala protettiva di Gasperini; Abile soprattutto di dare un’identità ben precisa al suo Verona.

La squadra del Bentegodi si è distinta per grande compattezza in mezzo al campo, e con una difesa di ferro è stata battuta soltanto 26 volte, il che la rende la quarta in classifica per meno gol subiti. Ma il reparto difensivo non è il solo ad aver brillato, visto soprattutto il grandissimo impatto che hanno dato i vari Zaccagni, Faraoni, Verre, Pessina, Amrabat, Veloso e Lazovic.

Un misto tra giocatori giovani e di esperienza, che sotto la guida del croato hanno trovato una fiducia incredibile, tramutata in prestazioni costanti e sempre in crescita. Ebbene si può dire che il più grande pregio di Juric sia proprio questo: entrare nella testa dei propri ragazzi, spingendoli a dare il massimo, e forse anche qualcosa in più.

PROGETTO VERONA: tra mercato, certezze e scommesse

Alla base del successe deve esserci per forza il lavoro delle dirigenza, ed in particolare di un operato maniacale per quanto riguarda il mercato. Ebbene, anche se in maniera non prevista, il Verona è riuscito a diventare credibile grazie a tantissimi giocatori fino a poco tempo fa piuttosto sconosciuti. E’ chiaro, la Serie A è parecchio allenante, ma chi si sarebbe mai aspettato un’esplosione tale da parte di alcuni giocatori, anche in termini di plusvalenze? Amrabat è arrivato in Italia con una cifra abbastanza bassa, ed è stato già venduto alla Fiorentina quasi 15 milioni di euro. Rrahmani quasi stesso discorso, destinato al Napoli per circa 10 milioni di euro. Insomma tante scommesse di mercato, e tante plusvalenze.

Azzeccatissima anche la strategia rispolvero, con alcuni elementi che non erano mai riusciti ad esprimersi in maniera continua, come ad esempio Lazovic, il quale aveva tentennato un po con il Genoa, oppure Faraoni, che dopo tante premesse era caduto nel dimenticatoio. E poi infine il grandissimo lavoro fatto su alcuni veterani: prendiamo ad esempio Pazzini e Veloso. Il primo riusciva a trovare poco spazio in questi ultimi anni, e nonostante qualche presenza qua e là, era finito fuori dai radar.

Con Juric è stato amore a prima vista, e nel giro di poco si è dimostrato decisivo con la sua esperienza e lucidità. Situazione simile per il centrocampista portoghese, brillante nei suoi primi anni di carriera, più incostante e svogliato successivamente. Ora invece i tempi del Verona sono dettati da lui, e in più di qualche occasione non sono mancate grandi giocate di classe e tecnica.

Insomma il progetto c’è, sia per il presente che per il futuro, con una società alle spalle solida e con tanti giocatori che hanno ancora voglia di dimostrare il proprio valore. Il Verona è una realtà importante, e che per un po ci accompagnerà in questa Serie A.

Di: Christian Mattera