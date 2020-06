Ultime Torino, infortunio Baselli: operazione in programma il prossimo lunedì, finisce la sua stagione

Ultime Torino – Infortunio Baselli | Giungono brutte notizie da Torino, per quel che riguarda il club granata. L’infortunio di Daniele Baselli terrà il centrocampista lontano dal terreno di gioco, per un lungo periodo. Dopo le diverse problematiche legate al suo ginocchio, di comune accordo con la società e tutto lo staff medico, ha preso la decisione di abbassare la saracinesca, metaforicamente parlando, a quella che è la tortuosa attuale stagione. Il volto di Baselli, in Serie A, si vedrà solo nella stagione 2021.

Notizie Torino, il comunicato ufficiale dei granata sull’infortunio di Daniele Baselli

Si interverrà chirurgicamente sul ginocchio di Daniele Baselli, centrocampista del Torino che dice addio alla ripresa in Serie A. Il giocatore non sarà a disposizione del tecnico Moreno Longo, come annunciato dallo stesso club, attraverso il suo profilo sito ufficiale. Quello che segue è, appunto, il comunicato ufficiale del Torino: “Alla luce delle indagini cliniche e strumentali e dopo il consulto ortopedico specialistico di oggi a Bologna con il professor Stefano Zaffagnini, per Daniele Baselli – post trauma distorsivo al ginocchio destro, con lesione parziale del legamento crociato anteriore – si è deciso il trattamento chirurgico. L’intervento è stato programmato per lunedì 8 giugno presso la Clinica Toniolo di Bologna”.