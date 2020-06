Notizie Roma, infortunio Mancini

Ultime notizie Roma calcio infortunio Mancini | Non una stagione facile quella di Gianluca Mancini. Il difensore centrale della Roma, arrivato dall’Atalanta, è stato costretto più volte durante la stagione in corso a stare fuori per infortunio. Diversi guai muscolari hanno impedito la consacrazione dei giovane calciatore italiano sotto la gestione di Paulo Fonseca in giallorosso. Adesso, il giocatore della Roma si è fermato nuovamente ed è a rischio per le prime partite della ripresa della stagione.

Ultime Roma, infortunio Mancini: condizioni e tempi di recupero

Si ferma Gianluca Mancini in casa Roma. Il difensore centrale ha riportato un trauma distorsivo-contusivo al gomito sinistro durante le seduta di lavoro di martedì. Con il ritorno delle partitelle nel lavoro della squadra di Fonseca, sono tornati ovviamente gli scontri di gioco e uno di questi è costato il problema al giocatore. Mancini potrà continuare ad allenarsi a parte, seppur indossando un tutore per non meno di 10 giorni e avendo maggiore cautela in campo, poi tornerà a lavorare in gruppo. La sua presenza per la gara contro la Sampdoria in programma alla ripresa non è a rischio.