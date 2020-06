Notizie Roma, infortunio Mancini

Ultime notizie Roma calcio infortunio Mancini | Non una stagione facile quella di Gianluca Mancini. Il difensore centrale della Roma, arrivato dall’Atalanta, è stato costretto più volte durante la stagione in corso a stare fuori per infortunio. Diversi guai muscolari hanno impedito la consacrazione dei giovane calciatore italiano sotto la gestione di Paulo Fonseca in giallorosso. Adesso, il giocatore della Roma si è fermato nuovamente ed è a rischio per le prime partite della ripresa della stagione.

Ultime Roma, infortunio Mancini: condizioni e tempi di recupero

Nuovo infortunio per Gianluca Mancini, ma questa volta non si tratta di uno dei soliti guai muscolari. Il calciatore si è fermato nelle ultime ore a causa di un forte trauma distorsivo-contusivo al gomito. Il tutto è accaduto nella seduta d’allenamento di inizio settimana, dove il calciatore si è fermato in anticipo per il forte dolore. Ora dovrà restare fuori diverso tempo e rischia di saltare l’inizio della ripresa del campionato. Il calciatore potrà continuare ad allenarsi in questi giorni con l’uso di un tutore al braccio, che dovrà tenere per almeno 10 giorni. E’ in dubbio quindi la sua presenza per la partita di campionato contro la Sampdoria del 24 giugno, gara valida per la ripresa del campionato per i giallorossi. Si giocherà all’Olimpico contro l’ex Claudio Ranieri e la sua Samp.