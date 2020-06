Sondaggio Youtrend, Conte battuto: gli italiani preferiscono Draghi

Coronavirus, sondaggio: Mario Draghi batte Giuseppe Conte

Coronavirus Italia Governo sondaggio Conte Draghi | L’Italia sta uscendo pian piano dall’emergenza Coronavirus. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sta studiando i piani migliori per la ripresa totale del paese. Mentre tutto questo accade però continuano i vari sondaggi che vedono vacillare sempre di più il Premier italiano. Da molti Conte ha svolto un ottimo lavoro in un momento critico e senza precedenti per tutto il mondo, per altri non è stato così. La pandemia è costata molto terreno al Presidente del Consiglio che continua a perdere voti e preferenze secondo i vari sondaggi. Anche Mattarella e il Vaticano non sembrano più convinti di doversi affidare a Giuseppe Conte per la guida del paese, prende quota l’ipotesi che porta a Mario Draghi.

Sondaggio Youtrend, Conte verso la fine: gli italiani preferiscono Draghi

Continuano ad arrivare notizie poco positive per il Premier Giuseppe Conte. Prende sempre più consensi Mario Draghi, ex presidente della Banca Centrale Europea. Questo fa si che sia il Premier italiano a poterne fare le spese. Come riporta la ricerca effettuata da Quorum/YouTrend per Sky TG24, Mario Draghi è arrivato al 59,3% di consensi da parte della popolazione italiana. Indietro, invece, Conte con il 57,1%. Sale anche Giorgia Meloni, leader del partito Fratelli d’Italia che arriva al 33,2%. Leggermente in discesa Matteo Salvini con il 31,2%.