Notizie Roma, l’agente di Romero: “A fine stagione si vedrà”

Ultime Roma, Romero potrebbe arrivare. In casa Juventus si respira aria di cambiamento anche in difesa.

Tutti i reparti subiranno probabilmente qualche piccola rivoluzione, come in difesa, dove saranno tanti i giocatori che potrebbero andar via.

Tra mille dubbi le due uniche certezze ad oggi sembrano essere Matthijs De Ligt e Leonardo Bonucci.

I due sono stati i titolari in questi primi mesi di Sarri in bianconero e per la prossima stagione sembrerebbero confermati a dispetto delle voci di interessi da Manchester e da Barcellona.

Una “quasi” certezza, inoltre, potrebbe essere la conferma del giovane Merih Demiral, che prima del brutto infortunio aveva impressionato tutti soffiando il posto all’olandese.

Chiellini, invece, rimarrà ma non potrà essere considerato un titolarissimo per tutte le gare.

Sarà il difensore a decidere quando appendere gli scarpini al chiodo. Tutto da decidere invece sarà il futuro di Rugani, che sembra l’indiziato numero uno a salutare la Continassa così come Romero, ad oggi in prestito al Genoa.

Le parole dell’agente

Ciro Palermo, agente del difensore argentino acquistato un anno fa dalla Juve, ha parlato a juvenews anche dell’interesse della Roma: