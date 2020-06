Notizie Juventus, l’entourage di Pjanic: “Barcellona? E’ sempre stato il suo sogno”

Ultime Juve | Adis Junuzovic, amico e membro dell’entourage di Miralem Pjanic, ha parlato del futuro del suo assistito nel corso di un’intervista concessa a Sport circa:

Ultime Juve, parla l’amico di Pjanic

“Miralem in Serie A ha fatto un grande percorso e ora è cosciente di poter giocare nei migliori club d’Europa. È in leader della Nazionale. In Italia ha vinto praticamente tutto, dimostrando e confermando il suo enorme talento stagione dopo stagione.

Barcellona? Nessuna sorpresa per l’interesse degli spagnoli. Non dovrei raccontarlo, però giocare nel Barcellona è sempre stato uno dei suoi grandi sogni. Non si perde una partita del Barcellona perché è innamorato del loro modo di giocare e anche della filosofia del club. Mire ha il livello tale da poter giocare in tutte le squadre al mondo.

Attratto dal Real? Non è così, l’unica verità è che a Pjanic piaceva Zinedine Zidane come calciatore. Questo è quello che so io. A livello calcistico Mire adora il Barcellona e su questo posso mettere la mano sul fuoco.

Interesse del Barcellona? Non è un problema, non importa quello che succederà. So che Miralem è un professionista e darà ancora il 100% durante tutto il tempo in cui resterà alla Juventus.