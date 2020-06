News Parma, senti D’Aversa: “Sono preoccupato, la situazione al nostro club è complicata”

News Parma – D’Aversa | Sarà il momento di ritornare in campo e il Parma lo farà precisamente il 20 giugno, quando dovrà sfidare il Torino per il recupero della giornata di Serie A. Uno stop durato fin troppo, più di quel periodo che intercorre tra la fine del campionato e l’inizio di quello successivo, in estate. Una pausa durata oltre tre mesi, con i tifosi che non vedono l’ora di rivedere sul terreno di gioco i propri beniamini, anche se davanti ad un televisore. Nel frattempo, però, c’è chi tra infortuni e problemi fisici, rimediati in allenamento, avrebbe bisogno di maggiore tempo per poter recuperare la condizione. E’ il caso dell’allenatore del Parma, Roberto D’Aversa e, quelle che seguono, sono le sue parole.

Ultime Parma, le parole di Roberto D’Aversa

Ha parlato ai microfoni di Radio24, il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa. Nel corso della trasmissione Tutti Convocati, ha rivelato tutte le sue preoccupazioni: “Andremo a giocare con 15 calciatori, mi auguro di poter recuperare tutti il prima possibile, altrimenti sarà veramente svantaggioso. Al primo aumento d’intensità negli allenamenti, abbiamo avuto dei problemi. E’ una situazione complicata. Io sono uno abituato a martellare i miei ragazzi, si sono presentati in condizione strepitosa, ma questa è una situazione difficile. Non possiamo ancora fare allenamenti pesanti”.