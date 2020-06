L’infortunio di Milinkovic è molto meno grave del previsto. A dichiararlo è Ivo Pulcini, responsabile sanitario dei biancocelesti.

News Lazio, Pulcini: “Milinkovic in ottima forma“

Nella giornata di ieri a Formello si è respirato un clima di paura dopo che il centrocampista serbo, Milinkovic-Savic, è rientrato anzitempo negli spogliatoio. Nessuna risonanza magnetica per lui, basteranno solo alcuni giorni di riposo. Ottima notizia in casa Lazio dove continuano gli allenamenti per prepararsi al meglio nel primo impegno post-Coronavirus a Bergamo contro l’Atalanta. Il responsabile sanitario dei biancocelesti, Ivo Pulcini, ha rilasciato dichiarazioni a ‘Radio Punto Novo‘ e ha parlato proprio del top player serbo: “Milinkovic sta molto bene. Il ragazzo è in ottima forma, l’ho visto questa mattina.

L’umore del giocatore è molto alto. Posso dire che è molto bravo a nascondere piccoli problemi di sovraccarico che la squadra sta accusando dopo essere stati fermi per molti mesi“.

News Lazio, ancora Pulcini: “Sergej ce la farà per l’inizio del campionato“

Ivo Pulcini ha rivolto, inoltre, un pensiero anche ai giornalisti: “Alcuni giornalisti meritano degli applausi, ma qualcuno invece tende a scrivere qualcosa di troppo e di falso. Con un ottimo staff medico come quello della Lazio, sono convinto che Sergej ce la farà per l’inizio del campionato a partire da Bergamo. Tifosi allo stadio? Sono fiducioso, alcuni dicono che il virus è clinicamente morto, quindi non dovrebbe dare più fastidio a nessuno“.