Mercato Napoli, fumata nera per il rinnovo di Milik: ma niente Juventus…

Arkadiusz Milik ha rifiutato il rinnovo del contratto con il Napoli. L’addio a fine stagione per l’attaccante polacco è inevitabile.

News Napoli, Milik vuole andare via. No al rinnovo

Arkadiusz Milik non intende rinnovare il contratto con i partenopei. Almeno per il momento. Sull’attaccante del Napoli, da tempo, c’è l’interesse della Juventus. Il calciatore, però, non è seguito solo in Italia. infatti ci sono parecchi club stranieri interessati all’acquisto del suo cartellino. Gli azzurri gli hanno proposto il rinnovo del contratto ma il calciatore ha gentilmente rifiutato. Per il momento, quindi, fumata nera. ‘Sky sport‘ ha smentito l’interesse del Milan che non è interessato al calciatore.

Il Napoli non è intenzionato a perdere il calciatore a parametro zero. Il suo contratto, infatti, scadrà nel giugno 2021. La società maggiormente interessata è appunto la Juventus, pronta ad offrire un conguaglio economico più contropartite tecniche che potrebbero fare a caso della società. Le trattative per il rinnovo, comunque, andranno avanti.

Su Milik l’interesse di Bayer Leverkusen e Atletico Madrid

Il Napoli per cedere, definitivamente, l’ex Ajax vuole 50 milioni. In Bundesliga ha messo gli occhi proprio una sua ex squadra: il Bayer Leverkusen. L’attaccante polacco, nel 2013, scese in campo solo 6 volte senza timbrare mai il cartellino. Invece in Spagna, l’Atletico Madrid segue ogni giorno la telenovela Milik. Simeone vorrebbe portarlo nella sua squadra come riserva di Diego Costa o di Alvaro Morata.