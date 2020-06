Mercato Inter, Tonali può arrivare con i soldi di Icardi

Ultime Inter | Tonali può arrivare. Come confermato da Alfredo Pedullà l’Inter è molta attiva sul mercato.

Ultime Inter, parla Tonali

«Piero Ausilio era stato molto sincero quando aveva detto che l’Inter non poteva prendere Timo Werner. Lui era stato molto sincero, non aveva motivo di non dire come stavano le cose. Il Chelsea sta tornando quello vero, di Roman Abramovich, che spende e investe. Per questo il club vuole chiudere l’acquisto di Werner. Ora il club inglese toglie uno da una lista di attaccanti che spostano gli obiettivi. L’effetto domino con Werner che giocherà nel Chelsea cambia le strategie.

Il club inglese che ha tenuto Olivier Giroud, col Napoli che ha tenuto Dries Mertens, e Mauro Icardi confermato dal PSG ora l’Inter deve fare in fretta e sistemare l’attacco per la prossima stagione.

Il primo dilemma da risolvere è quello di Lautaro Martinez.

Per Sandro Tonali, se l’Inter lo chiudesse nei prossimi quindici giorni del mese, potrebbe usare il tesoretto che ha a disposizone dopo la cessione di Icardi.

Io credo che andremo per le lunghe anche su Tonali, con la Juventus che cercherà di far prima di Marotta e sfruttare il piccolo vantaggio che si era costruito a gennaio».